Çocuklar İçin Zararlı İçeriklere Müdahale - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar İçin Zararlı İçeriklere Müdahale

DUY uygulaması sayesinde 2 bin 394 zararlı içerik hakkında işlem yapıldı. Ebeveynler bilgilendiriliyor.

13.12.2024 10:33
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirilen Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede çocukları zararlı içeriklerden korumak, ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek ve vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı oluşturuldu. Web sitesi üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik rehberlere, içeriklere/yayınlara erişim imkanı sunuluyor. Sitede Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Çocuklara Yönelik Kitap ve Oyuncak Seçiminde Ailelere Öneriler Rehberi, Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Rehberi, Koruyucu Aile Rehberi yer alıyor. Ayrıca "DUY" internet sitesi (duy.aile.gov.tr) üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen "0530 918 11 17" numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7 gün 24 saat değerlendiriliyor. İhbar edilen tüm içerikler ekipler tarafından titizlikle incelenerek, gerekli süreçlerin başlatılması için ilgili birimlere iletiliyor. İhbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konularında başvuru geliyor.

Çocukları korumak için BTK, RTÜK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği

Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile de iş birliği yapılıyor. Çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklere dair kimlik ve adres tespitine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Bir diğer paydaş kurum olan RTÜK ile yayınlanan dizi/filmlerde çocukların sosyal, duygusal, psikolojik olarak olumsuz etkileneceği değerlendirilen içeriklere yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca internet ortamında yayınlanan içeriklerde riske maruz kaldığı tespit edilen çocukların içinde bulunduğu yaşam şartlarının incelenmesi için ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden Sosyal İnceleme Raporu talep ediliyor. Daha sonra yüksek yarar ilkesi doğrultusunda çocuğa yönelik uygun sosyal hizmet modeli planlanarak uygulanıyor.

Yürütülen faaliyetlerle bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapılarak, söz konusu içerikler gerekli süreçlerin başlatılması için ilgili kurumlara bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar İçin Zararlı İçeriklere Müdahale - Son Dakika

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