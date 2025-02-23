Çocuklar Kar Topu ile Kar Küreme Araçlarına Saldırdı

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İstanbul Pendik'te karın temizlenmesini istemeyen çocuklar, kar topu ile kar küreme aracına saldırdı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kar topu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" dedi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Pendik'in Çamlık Mahallesi Gül Goncası Sokak'ta oyun oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulmasını istemedi. Karı temizlemek için gelen Pendik Belediyesi ekiplerine kar topu atarak karşılık veren çocuklar, "Gelme" diyerek tepki gösterdi. Belediye ekibi ise çocukların bu isteğini kırmayarak, onların oyun alanını temizlemeden bıraktı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle o anları, "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kar topu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" sözleriyle aktardı.

Çocukların kar küreme aracını kar topu ile püskürttüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin çocukların eğlenmesi için belirli bir alanı karla kaplı bıraktığı görüldü. - İSTANBUL