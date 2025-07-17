Çocuklar Kediye Kurtarma Operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuyuya düşen ve çıkmayı başaramayan kedi çevredeki bir grup çocuk tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde oyun oynayan bir grup çocuk yavru kedinin kuyudan gelen sesini fark etti. Kedinin mahsur kaldığını anlayan çocuklar, durumu yetkililere bildirmek yerine zaman kaybetmeden harekete geçti. Aralarından kuyuya inen bir çocuk, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yavru kedi kurtarıldıktan sonra mahalleli tarafından su ve yiyecek verilerek bakıma alındı. - AĞRI