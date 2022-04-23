Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi - Son Dakika
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Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi

23.04.2022 12:20
Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesinde, ilkokul öğrencileri Başkan Mükerrem Tollu'nun koltuğuna oturdu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesinde, ilkokul öğrencileri Başkan Mükerrem Tollu'nun koltuğuna oturdu. Proje ve taleplerini anlatan öğrencileri, Başkan Tollu ilgiyle dinledi.

TBMM'nin açılışının 102'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Erdemli Belediye Başkanı Tollu da koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

Erdemli İlkokulu öğrencileri Cemre Mina Cengiz ve Yiğit Eğriboyun, Okul Müdürü Şevki Ersoy ve sınıf öğretmeni Meliha Tekkolçak eşliğinde çiçeklerle Tollu'nun makamına geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde, öğrenciler Cemre Mina Cengiz ve Yiğit Eğriboyun, Tollu'nun koltuğuna oturarak belediye başkanlığı makamını devraldılar. Başkan koltuğuna oturmanın çok heyecan verici olduğunu belirten öğrenciler, Erdemli ile ilgili proje ve düşüncelerini anlattılar.

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Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi
Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi
Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi
Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi
Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi

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Ulusal Egemenlik, Mükerrem Tollu, 23 Nisan, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi - Son Dakika


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