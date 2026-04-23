Çukurova Belediye Başkanı Kozay, makam koltuğunu çocuklara devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel programda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen etkinlikte Ali Deniz Çelikten ve Derin Sayılkan, gün boyunca başkanlık koltuğuna oturarak hem heyecanlarını hem de gelecek hayallerini paylaştı. Çocukların makamda sergilediği özgüven, mutluluk ve sorumluluk duygusu dikkat çekti.

Temsili başkan Ali Deniz Çelikten, şehirde daha fazla yeşil alan oluşturulması gerektiğini vurgulayarak yeni parklar yapmak istediğini ifade etti. Bununla birlikte, bazı evlerde oluşan çatlakların onarılması ve yolların daha temiz hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Derin Sayılkan ise konuşmasında sokak hayvanlarına dikkat çekerek onlar için güvenli barınaklar yapılmasının önemine değindi. Sayılıkan, hayvanların korunması ve daha iyi koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kozay, çocukların sadece yarının değil, bugünün de söz sahibi bireyler olduğunu ifade ederek, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını, hayallerini ve bakış açılarını dinlediğimiz çok özel bir gündür. Bugün makamımızı emanet ettiğimiz evlatlarımızın dile getirdiği her fikir, aslında daha yaşanabilir bir şehir için hepimize yol gösteriyor. Onların gözlerindeki ışık ve sorumluluk duygusu, geleceğimiz adına büyük bir güven veriyor. Bizler de bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA