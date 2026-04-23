Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurova Belediye Başkanı Kozay, makam koltuğunu çocuklara devretti
23.04.2026 10:08  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, makamını çocuklara devretti. Ali Deniz Çelikten ve Derin Sayılkan, başkanlık koltuğunda yaptıkları konuşmalarda şehirdeki yeşil alanların arttırılması ve sokak hayvanlarına yönelik güvenli barınaklar yapılması gerektiğini vurguladılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel programda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen etkinlikte Ali Deniz Çelikten ve Derin Sayılkan, gün boyunca başkanlık koltuğuna oturarak hem heyecanlarını hem de gelecek hayallerini paylaştı. Çocukların makamda sergilediği özgüven, mutluluk ve sorumluluk duygusu dikkat çekti.

Temsili başkan Ali Deniz Çelikten, şehirde daha fazla yeşil alan oluşturulması gerektiğini vurgulayarak yeni parklar yapmak istediğini ifade etti. Bununla birlikte, bazı evlerde oluşan çatlakların onarılması ve yolların daha temiz hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Derin Sayılkan ise konuşmasında sokak hayvanlarına dikkat çekerek onlar için güvenli barınaklar yapılmasının önemine değindi. Sayılıkan, hayvanların korunması ve daha iyi koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kozay, çocukların sadece yarının değil, bugünün de söz sahibi bireyler olduğunu ifade ederek, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını, hayallerini ve bakış açılarını dinlediğimiz çok özel bir gündür. Bugün makamımızı emanet ettiğimiz evlatlarımızın dile getirdiği her fikir, aslında daha yaşanabilir bir şehir için hepimize yol gösteriyor. Onların gözlerindeki ışık ve sorumluluk duygusu, geleceğimiz adına büyük bir güven veriyor. Bizler de bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:43:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.