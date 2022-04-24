Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

24.04.2022 18:16

- Çocuklar, şenlikte gönüllerince eğlendi Kastamonu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

- Çocuklar, şenlikte gönüllerince eğlendi

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Kastamonu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sebebiyle çocuklar için ücretsiz film gösterimi ile 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenledi. 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde ilk olarak çocuklar Kirpi Sonic 2 filmi ücretsiz izlettirildi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla ayrıca çocuklar için Kastamonu Belediyesi önünd 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde şişme oyun parkuru kuruldu. Parkurda çocuklar kayarak doyasıya gönüllerince eğlendi. Ayrıca çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı. İsteyen çocukların yüzleri rengarenk boyandı. Bunun yanı sıra çocuklar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara da hediyeleri verildi.

Tüm gün boyunca süren etkinliklerde palyaço ve maskotlar, jonglör ve tahta bacak gösterileri de sunuldu. Çocuklar gösteriler karşısında gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Çocuk Şenliğinde eğlenen çocukları Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Vidinlioğlu, çocuklarla birlikte sohbet ederek vakit geçirdi.

23 Nisan Çocuk Şenliğinde kızıyla birlikte vakit geçiren veli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sebebiyle bugün buraya çocuklarımızla birlikte eğlenmeye geldik. Hepsi çocuklarımızın çok eğleniyor, biz burayı çok beğendik. Çocuklarımız heyecan içerisinde. Bize bu günü armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederiz. Çocuklarımızın şansına havada bugün çok güzel. Enerjik ve eğlenceli bir gündeyiz. Canlı ve neşeli geçiyor. Tam çocuklarımıza göre bir gün olmuş, vesile olan herkese teşekkür ederiz hazırlayanlar için" dedi.

Çocuk şenliğine gelen Toprak Selim ise, "Burada eğleniyorum, burası hoşuma gitti. Mutluyum, burasını beğendim. Buraya geldiğim için mutluyum, çocuklarla oynuyorum, eğleniyorum" diye konuştu.

Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi
Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi
Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi
Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

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Ulusal Egemenlik, Kastamonu, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika


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