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Samsun'un Bafra ilçesinde "Çocuklar Üşümesin" isimli kampanya çerçevesinde, 2 okulda eğitim gören toplam 300 öğrenciye bot ve mont desteği sağlandı.

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na(BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği tarafından "Çocuklar Üşümesin Kampanyası" düzenlendi. BADEF'e bağlı diğer derneklerin de destek verdiği kampanyada Bafra Sürmeli Ortaokulu ve Evrenuşağı İlkokulunda toplam 300 öğrenci, bot ve mont dağıtılarak sevindirildi.

İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin ve yönetimi, beraberinde BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve yönetimi ile birlikte Bafra'ya gelerek öğrencilere yardımları dağıttı.

Dağıtıma Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, Evrenuşağı İlkokulu Müdürü Osman Günel, Sürmeli Ortaokulu Müdürü İzzettin Şahin ve muhtarlar da katıldı. - SAMSUN