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Sakarya Samsunlular Derneği başlattığı "Gurbetten Sılaya Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında bu yıl Vezirköprü'ye gelerek kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Sakarya'da faaliyet gösteren Sakarya Samsunlular Eğitim, Kültür, Yardım ve Dayanışma Derneği, "Gurbetten Sıla'ya Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında Vezirköprü'deki kırsal mahallelerdeki okullara kıyafet yardımı yaptı. Dernek başkanı Adnan Pala ve yönetim kurulu üyeleri Vezirköprü'ye gelerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 4 farklı okulda eğitim gören 155 öğrenciye giysi desteği sağladı.

Vezirköprü İlçesine bağlı Karaköy İlkokulu, Kuruçay İlkokulu, Avdan İlkokulu ve Meşeli İlkokulu'nu ziyaret eden derneğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır eşlik etti. Ziyaret edilen okullarda çocuklara mont, bot, bere ve çorap hediye edilirken, montların ceplerinde karşılaştıkları harçlık sürprizi çocukları bir hayli mutlu etti.

Dernek Başkanı Pala yaptığı açıklamada, "Sakarya'dan gelen Samsunlular Derneği olarak Vezirköprü ilçemizin Karaköy İlkokulu, Kuruçay İlkokulu, Avdan İlkokulu ve Meşeli İlkokulu'nu ziyaret ettik. Buradaki çocuklarımıza hediyeler getirdik. İyi günlerde giyinsinler, giyindikçe bizleri hatırlasınlar. İnşallah bütün çocuklarımız okusunlar ve devletine, milletine hayırlı bireyler olsunlar" dedi. - SAMSUN