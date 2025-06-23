Çocuklar 'Yaza Merhaba Karne Şenliği'nde Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Çocuklar 'Yaza Merhaba Karne Şenliği'nde Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi

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23.06.2025 16:31  Güncelleme: 16:56
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Çocuklar \'Yaza Merhaba Karne Şenliği\'nde Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen 'Yaza Merhaba ve Karne Şenliği'nde çocuklar, çeşitli etkinliklerle yaz tatiline neşeli bir başlangıç yaptı. Şenlikte müzikaller, oyunlar ve yarışmalar yer aldı.

Çocuklar 'Yaza Merhaba Karne Şenliği'nde doyasıya eğlendi

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler için Kelebekler Vadisi Parkı'nda 'Yaza Merhaba ve Karne Şenliği' düzenledi.

Kelebekler Vadisi Parkı'nda gerçekleşen şenlik ile çocuklar eğitim yılının yorgunluğunu birbirinden eğlenceli etkinliklerle attı. Çocukların doyasıya eğlendiği 'Yaza Merhaba ve Karne Şenliği'nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onları yalnız bırakmadı. Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı da eşlik etti.

"Bütün çabamız çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek için"

Çocukları eğlenirken görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Güzel bir dönemi bitirdiniz, başarılı bir şekilde karnelerinizi aldınız ve artık tatili hak ettiniz. Bugünden itibaren doyasıya bu güzel tatili yaşayabilirsiniz. Şenliğimize gelen bütün katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu'muz, Türkiye'mizin en büyük ilçelerinden biri, Türkiye'nin 13. büyük ilçesi. Neredeyse bir metropol ilçe. 51 ilden de nüfus itibariyle daha büyük bir ilçe. Tabii 51 ilden daha büyük olan ilçemizde çok sayıda okulumuz var. Yüzlerce ilkokul, ortaokul ve lisemiz var ve bu okullardan da 145 bin öğrencimiz dün itibariyle yaz tatiline çıkmış oldu. Biz Selçuklu'muzda gençlerimizin, öğrencilerimizin her zaman kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için farklı ortamlar oluşturuyoruz ve ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulu seviyesinde bütün çocuklarımızla gençlerimizle her zaman birlikteyiz, beraberiz. Başta Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, spor müdürlüğümüz olmak üzere spor okullarımızda her yıl 25 bine yakın gencimize, çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Yine okul dışı öğrenme ortamlarımızda atölye programlarımızla birlikte Sille Tabiat Okulu'nda, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi'nde, Gelişim Teknoloji Akademisi'nde, Trafik Parkımızda, Sanat Akademimizde çocuklarımıza atölye faaliyetleri yaptırıyoruz. Bu faaliyetlerimizle birlikte de yıl boyunca 36 bin gencimizle birlikte olduk. Bununla gurur duyuyoruz, öğünüyoruz. Hem ilçe Milli Eğitimimizle, Hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, Müftülüğümüzle ortak programlar yapıyoruz. Gençlerimizin sadece akademik başarı elde etmesi değil onların kişisel gelişimlerine de katkı sunabilmek, onların kendilerini keşfedebilmeleri, ilgi, yetenek kabiliyetlerini keşfedebilmeleri ve bu yönde de kendilerini geliştirebilmeleri anlamında onlara fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Bu yönde de Selçuklu'muz her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyor ve bu manada bizimle birlikte olan, paydaşımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Diyanetimize, Müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmalar emek isteyen, gayret isteyen çalışmalar ve uzun soluklu çalışmalar. Bu çalışmalarla birlikte ben inanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız akademik çalışmalarla birlikte kendi ilgi, kabiliyet, yeteneklerini sporla, sanatla, müzikle veya el becerileriyle ilgili olsun kendilerini keşfediyorlar ve geleceğe dair de kendilerine hedef koyuyorlar ve hem güzel bir hobi sahibi olmuş oluyorlar hem de belki meslek seçimi de dahil kendilerine bir kazanım elde etmiş oluyorlar. İnşallah bu çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte de biz gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılını biz bu pırıl pırıl gençlerimizle çocuklarımızla birlikte elde edeceğiz. Onun için onlarla ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için çok kıymetli ve gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapsak azdır diyorum" dedi.

Çocuklar yaz tatiline keyifli bir başlangıç yaptı

İki gün süren şenlikte çeşitli eğlence alanları, sahne gösterileri, müzik etkinlikleri ve çocuklara özel aktiviteler tüm katılımcıların hafta sonuna renk kattı. Şenlik kapsamında çocukların televizyonlardan severek izlediği çizgi film karakterleri olan Niloya ile Elif'in Düşleri müzikalleri, etkinliklerin yanı sıra yarışmalar ve çeşitli oyunlar çocukların günlerine renk kattı. Çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan; şişme oyun parkı etkinlikleri, interaktif oyunlar, oryantiring yarışmaları, atölye çalışmaları, animatörler ile geleneksel oyunlar, akrobasi gösterileri ve daha birçok eğlenceli etkinlikler ile yaz tatiline muhteşem bir başlangıç yaptı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şenliğin her iki gününde de alanı gezerek çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar 'Yaza Merhaba Karne Şenliği'nde Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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