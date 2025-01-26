Çocuklar Zerzevan Kalesi\'ni gezdi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çocuklara yönelik Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenlendi.

Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda çok sayıda çocuk, Zerzevan Kalesi'ne götürüldü. Çocuklara kalenin tarihinin yanı sıra, milli ve manevi değerler anlatıldı. Daha sonra çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Dernek Başkanı Mücahit Yılmaz, çocuklara faydalı işler yapmak adına projeler yapacaklarını belirterek, katkı sunan Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'a, kazı başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun'a ve araç desteğinde bulunan kooperatif başkanına teşekkür etti. - DİYARBAKIR