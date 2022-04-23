Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti

23.04.2022 22:12

- Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

- Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede çocuklar buz pistinde doyasıya eğlendi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle buz pistinde çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda çocuk katıldı. İlçede yaşayan 7-14 yaş aralığındaki birçok çocuk, eğitmenler eşliğinde 40 dakika boyunca kaydı. Ücretsiz bir şekilde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

"Bu coşkuyu paylaşmaktan çok mutlu olduk"

Çocuklarla birlikte 23 Nisan coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zeytinburnu Belediyesi olarak bu büyük coşkuya katılmak istedik. Burası Türkiye'nin en büyük pisti. Bir bu kadar da bunun altında var. Açıldığından bu yana Zeytinburnu'ndaki tüm okullardaki öğrencileri buraya getiriyoruz. Rehberlerimiz eşliğinde temel paten eğitimi alıyorlar. Zeytinburnu'nda okuyan bütün çocukları buraya davet ettik. Ücretsiz bir şekilde rehberlerimiz eşliğinde gün boyunca burada eğlenecekler. Bu coşkuyu paylaşmaktan çok mutlu olduk. İlgi gösteren bütün çocukların ailelerine teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Etkinliğe katılan Hiranur Yüce ise şunları kaydetti: "Buz hokeyi yapıyorum. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlara gidiyorum. İlk başlarda çok korkuyordum. Daha sonra korkunca bir yere varamayacağımı anladım. Buna devam etmek istedim, çok eğlenceli olduğunu fark edince bunu bir meslek haline getirmek istedim. Çok mutluyum. 23 Nisan olması da çok güzel.

Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti
Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti
Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti
Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti

YORUMLAR
500
Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla geçirdi Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla geçirdi Osmaniye'de renkli 23 Nisan kutlamaları Osmaniye'de renkli 23 Nisan kutlamaları

Ulusal Egemenlik, Zeytinburnu, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti - Son Dakika


Son Dakika
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 22:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement