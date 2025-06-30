Çocuklara Akülü Araç Desteği

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran tarafından temin edilen iki adet akülü araç tedavi gören çocukların hizmetine sunuldu.

Duran'ın yoğun çalışmaları sonrasında hastane bünyesine iki adet akülü araç kazandırıldı. İki akülü yeni araç hastaneye yeni ataması yapılan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Denizay Avcı Bakalı'ya teslim edildi.

Duran çocukları mutlu etmek için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Başhekim Duran, "Hastanemizde ameliyata girecek olan çocuklarımız başta olmak üzere diş çekimi yapılacak çocuklarımız ile engelli evlatlarımız bu araçlardan faydalanabilecek. Ameliyat ve diş çekimi gibi zorlu bir süreç öncesi çocuklarımız bu araçları kendileri kullanarak ameliyata girecek dişlerini çektirebilecek. Biz çocuklarımızın bu zorlu süreçte bir nebze olsun korkularını yenmelerini istedik. Her şey çocuklarımız için" dedi. - AFYONKARAHİSAR