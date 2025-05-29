Çocuklara Askıda Para Desteği - Son Dakika
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Yerel

Çocuklara Askıda Para Desteği

Çocuklara Askıda Para Desteği
29.05.2025 11:40
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Safranbolu'da bir market sahibi, ihtiyaç sahibi çocuklar için 'askıda para' uygulaması başlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir market sahibi, ihtiyaç sahibi çocukların alışveriş yaparken mağdur olmalarını engellemek amacıyla "askıda para" uygulaması başlattı.

Emek Mahallesinde esnaflık yapan Mithat Ergin, sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklar için "askıda para" uygulaması başlattı.

Alışveriş için markete gelen ve parası yeterli olmayan ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan uygulamaya hayırsever müşteriler de destek oluyor.

Market girişine de "Burada Çocuklar İçin Askıda Para Bulunur" yazısı asan Ergin, 'askıda ekmek', 'askıda sebze' gibi uygulamaların ardından çocuklar için de 'askıda para' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Parası yetmeyen çocuklara bizde burada destek oluyoruz" dedi.

Ergin, uygulama çerçevesindeki hazırladıkları kavanoz kumbarayı tezgah üzerine koyduktan sonra vatandaşların da yardımda bulunduğunu söyledi.

"Uygulama çocuklar için de iyi oluyor" diyen Ergin, "İstediklerini aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Buradan destek aldıklarında mutlu olarak ayrılıyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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