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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, koruyucu aile hizmetinden faydalanan ve onlara sıcak yuvalarını açan Sarı ailesi ziyaret ederek, çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

Sürpriz doğum günü pastası ve hediyeleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Hamza Aydoğdu adlarına çocuklara takdim edilerek, onlarla pasta kesildi.

Çocuklar ve Sarı ailesiyle gelecek planlamalar hakkında konuşularak Bakan ve Valinin selamları iletildi. - ERZİNCAN