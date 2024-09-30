Çocuklara Waffle İkramı - Son Dakika
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Çocuklara Waffle İkramı

Çocuklara Waffle İkramı

Atilla Karaca, Van'da köy köy dolaşarak çocuklara waffle tatlısı ikram ediyor.

30.09.2024 10:18
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Van'da 'tatlı yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla harekete geçen tatlı ustası Atilla Karaca, köy köy dolaşıp çocukları waffle ile buluşturuyor.

Ankara'da yaşayan Atilla Karaca (28), öğretmen eşinin tayini nedeniyle üç yıl önce Van'a taşındı. Daha sonra bir tatlı dükkanı açan Karaca, yaptığı waffle tatlısını eşinin görev yaptığı okuldaki çocuklara ikram etti. Çocukların waffle tatlısına verdikleri olumlu tepkiden dolayı harekete geçen Karaca, köy okullarını gezerek çocuklara waffle tatlısını ulaştırmaya karar verdi. Son iki yıldır motosikletiyle Van'ın ücra köylerine giden Karaca, ziyaret ettiği okullarda kendi elleriyle hazırladığı meyveli tatlıları çocuklarla buluşturuyor. Tüm bu tatlı ikramlarını kendi imkanlarıyla gerçekleştiren Karaca, "Waffle ile çok geç tanıştım. Ben buraya geldiğimde bana hitap eden bir waffle dükkanı yoktu. Bende burada waffle dükkanı açtım. Sonra bir okulda waffle etkinliği yaptım. Baktım çocukların çilek ve muz gördüğünde tepkisi ve özellikle bunun bir araya getirip waffle yaptığımız zaman verilen tepki çok ilginçti. Bende bu tatlıyı tanıtmam gerektiğini düşündüm. Böylece kura çekerek köy okullarına gitmeye başladık. 100'den fazla okula giderek yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştık. Bunun yanı sıra Hatay depremin yıl dönümünde Hatay'da güzel bir etkinlik yaptık. Şırnak'ın Süryani köyünde, Gürpınar'ın tek öğrencili köyünde etkinlik yaptık" dedi.

Genel olarak köy okullarını tercih ettiklerini belirten Karaca, "Köy okulu olması yeterli bizim için. Kura çekiyoruz ve her ay bir ya da iki köye gidiyoruz. Van'da ilk başlarken seçtiğimiz okulların hepsi birleştirilmiş sınıflı köy okullarıydı. Buradaki ilk amaç, waffle gerçekten zahmetli bir tatlı. Çünkü makinenin ısınması gerekiyor. Yine ekmek taze olarak orada hamur yapılıp içine doğranıyor. Muz ve çilek doğranıyor, çikolata ile bardak süsleniyor. Yani hazır olup da dağıtılan bir şey değil. O, okula getirilip yapıldığı için mevcudu yüksek olan okullarda bizim bunu hazırlamamız pek mümkün olmuyor. 700 kişiye de yaptığımız oldu ama 12 kişi ile 6 saatte yaptık bunu. Hem mevcut az hem de imkanları daha kısıtlı olduğu için köy okullarını seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu etkinliği yaparken herhangi bir yerden destek almadığını da sözlerine ekleyen Karaca, "Tabi bunu yaparken herhangi bir destek almıyorum. Bu ücret karşılığı başlayan bir şey değil. Bir kez bir okula gittik. Okulda yanlış anlaşılma olmuş ve çocuklar para getirmişler. Ben çocuklardan para almıyorum, tamamen ücretsizdir dedim. Tabi bu etkinlikte çocuklara waffle, çilek ve muz ile ilgili tüm bilgileri de veriyorum" diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni Özlem Kaya ise çocuklar için güzel bir sürpriz olduğunu ifade ederek, okulları dolaşarak çocukları böyle bir etkinlikle buluşturduğu için Atilla Karaca'ya teşekkür etti.

Waffle tatlısı ile ilk kez karşılaştıklarını belirten çocuklar da Karaca'ya çok teşekkür ettiler.

Okul bahçesinde çocuklarla futbol oynayan Karaca, onlarla fotoğraf çektikten sonra köyden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklara Waffle İkramı - Son Dakika

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