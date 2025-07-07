Çocuklardan Şefler Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çocuklardan Şefler Yetişiyor

Çocuklardan Şefler Yetişiyor
07.07.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk Üniversitesi, 8-13 yaş arası için mutfak atölyeleriyle sağlıklı beslenme ve beceri kazandırıyor.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), 2025 yaz döneminde çocukların gelişimini destekleyen birbirinden renkli ve yenilikçi programlarla dolu dolu bir yaz sunmaya devam ediyor.

8-13 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanan atölye programında çocuklar, kendi tatlı ve tuzlu tariflerini oluşturarak hem özgüven kazanıyor hem de mutfakla olan bağlarını güçlendiriyor. Malzemeleri hazırlayıp şekillendirme sürecinde çocukların motor becerileri, el-göz koordinasyonu ve dikkatleri gelişiyor. Ayrıca sağlıklı malzemelerle yapılan yemekler sayesinde doğru beslenme alışkanlıkları da kazanıyorlar. Günlük iki grup halinde beş gün süren bu programda çocuklar, gerçek mutfak ortamında tarif hazırlıyor, pişirme tekniklerini öğreniyor ve hijyen kurallarıyla tanışıyor. Bu yönüyle atölye, sadece bir yemek etkinliği değil; aynı zamanda bir yaşam becerisi eğitimi niteliği taşıyor. Eğlenceli ve Uygulamalı Mutfak Atölyesi, Çocuk Üniversitesi'nin disiplinler arası yaklaşımını mutfakla buluşturarak, çocuklara hem lezzetli hem de öğretici bir yaz deneyimi sunuyor. Bu keyifli atölye, küçük şeflerin becerilerini geliştirmesine imkan tanıyor.

"Çocuklar evde aileleriyle de tekrar etmek istiyor"

Programın yürütücüsü Öğr. Gör. Şafak Yüksel Vural atölyeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Amacımız çocukların erken yaşta mutfakla barışmaları, üretkenliklerini artırmaları ve sağlıklı beslenmeye dair farkındalık kazanmaları. Her gün farklı bir tarif hazırlıyorlar ve mutfağı eğlenceli bir keşif alanı olarak deneyimliyorlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklar büyük bir heyecanla öğreniyor ve tarifleri evde aileleriyle de tekrar etmek istiyor."

"Mutfakta ekip çalışması yapıyorlar"

"Eğlenceli ve Uygulamalı Mutfak Atölyesi" eğitmeni Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız ise mutfak atölyesinin eğitsel yönünü vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler çocukların sadece fiziksel değil; sosyal ve zihinsel gelişimleri açısından da çok kıymetli. Mutfakta ekip çalışması yapıyorlar, sırayla görev alıyorlar, malzeme ölçüyor ve planlama yapıyorlar. Tüm bu süreçler çocuğun gelişimine çok boyutlu katkılar sunuyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Etkinlikler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklardan Şefler Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arsenalli yıldız Trossard’dan Fenerbahçe için flaş hamle Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
’’Yeni futbol aklımız o’’ denmişti Fenerbahçe’de sürpriz istifa ''Yeni futbol aklımız o'' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa
Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı

11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:49
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
17:45
Aydın’da orman yangını çıktı
Aydın'da orman yangını çıktı
17:23
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
17:21
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
17:10
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli
Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
16:48
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
16:27
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
15:58
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 11:58:38. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklardan Şefler Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.