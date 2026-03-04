Çocuklardan Türk Bayrağına Saygı Duruşu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Bir apartmanın girişinde asılı olan ve uç kısmı yere değen Türk bayrağını gören iki küçük çocuk, bayrağın kirlenmesine gönülleri razı gelmeyince dakikalarca başında nöbet tuttu. Küçüklerin bayrağı yerden kaldırmak için gösterdiği büyük çaba, çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Olay, Kovancılar ilçe merkezinde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle asılı olduğu yerden sarkan ve ucu kaldırıma temas eden Türk bayrağını fark eden iki çocuk, hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Bayrağın yanına koşan çocuklar, elleriyle ay yıldızlı bayrağı havaya kaldırarak yerle temasını kesti.

Soğuk havaya ve yorgunluğa aldırış etmeyen küçükler, bayrağın yeniden düşmemesi için dakikalarca nöbet tuttu. Kendi aralarında bayrağı nasıl koruyacaklarını tartışan ve büyük bir titizlikle onu ellerinde taşıyan çocukların o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çocukların bayrağa olan sevgisi ve saygısı görüntülere yansıdı. - ELAZIĞ