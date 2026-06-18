Çocuklardan Yaşlılara Anlamlı Ziyaret

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde yaşayan üç arkadaş, örnek bir davranışa imza atarak mahallelerindeki yaşlı komşularını evlerinde ziyaret etti. Büyüklere saygı ve vefa örneği sergileyen minikler, büyüklerinin yalnızlığını paylaşarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Çocukların neşesi evleri ısıttı

Harçlıklarıyla kendi ellerince hazırladıkları ikramları yanlarına alan minik dostlar, kapı kapı dolaşarak büyüklerin hatırını sordu. Ziyaret sırasında uzun uzun sohbet etme fırsatı bulan yaşlılar, çocukların bu anlamlı davranışından dolayı duygusal anlar yaşadı. Geçmiş hatıraların yad edildiği buluşmalarda, mahalledeki dayanışma ruhu bir kez daha gözler önüne serildi.

Hüseyin Sarıkaya (6), Seyit Olçay (7) ve Halil Ayaz Güçlü (8) isimli üç arkadaş, Feridun ve Gülten Kartaloğlu çiftine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlerin yaşlıların tecrübelerini dinleyip keyifli vakit geçirdiği bu buluşma, nesiller arası köprü kurarak mahallede büyük takdir topladı. - ESKİŞEHİR