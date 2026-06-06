Oyun Temelli Sosyal Hizmet Projesi Samsun\'da Tamamlandı

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi" başarıyla tamamlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında 100 meslek elemanı eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Çocukların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını çoğu zaman oyun yoluyla ifade ettiği gerçeğinden hareketle hayata geçirilen proje ile çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında oyun temelli yaklaşımların yaygınlaştırılması ve meslek elemanlarının uygulama becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık bir buçuk ay süren program boyunca sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, öğretmenler ve çocuk alanında görev yapan diğer meslek elemanlarına çocuk merkezli oyun terapisi ve drama uygulamalarına ilişkin kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen süpervizyon çalışmalarıyla katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri sahaya aktarmaları desteklendi.

Program sonunda düzenlenen sertifika törenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Seda Dönmez, OKA Birim Koordinatörü Sümer Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Yusuf Duru ve Selçuk Babillioğlu ile eğitimlerde görev alan Doç. Dr. Necla Talay, Psikolog Emrah Talay, proje eğitmenleri Prof. Dr. Müge Yılmaz ve Uzman Psikolog İpek Karaman katıldı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü AR-GE ve Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, projenin yalnızca bir eğitim programı olmadığını, sahaya doğrudan etki eden bir kapasite geliştirme modeli olduğunu belirterek, "Çocuklar yaşadıkları duyguları, ihtiyaçları ve deneyimleri her zaman kelimelerle ifade edemezler. Çoğu zaman oyunlarıyla bize çok şey anlatırlar. Bu nedenle çocukları sadece dinleyen değil, onların dünyasına oyun yoluyla da dahil olabilen bir sosyal hizmet yaklaşımını güçlendirmeyi amaçladık. Eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktaran meslek elemanlarımızın vakalara ilişkin deneyimlerini süpervizyon çalışmalarıyla destekledik. Çocukların yüksek yararını esas alan, bilimsel temelli ve uygulamaya dönük bu modelin yaygınlaşmasını önemsiyoruz" dedi.

"Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Samsun"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu da projenin kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, eğitim programının sahada önemli katkılar sağladığını ifade etti. Mutlu, proje kapsamında yürütülen çalışmaların çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin niteliğini artırdığını kaydederek,

"Bu iş birliği içerisinde yürütülen projeden önemli faydalar elde ettik. Önümüzdeki süreçte de benzer çalışmaların kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğiyle sürdürülmesini arzu ediyoruz. Amacımız güçlü aileleri, güçlü toplumu ve güçlü Samsun'u birlikte inşa etmektir. Samsun'a hizmet etmek ve vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet sunmak adına her türlü ortak çalışmanın içerisinde yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sahaya doğrudan yansıyan eğitim modeli

Proje kapsamında eğitim alan meslek elemanlarının, öğrendikleri yöntemleri eğitim süreci devam ederken sahadaki çalışmalarına yansıtmaya başlamaları dikkat çekici bir kazanım olarak değerlendirildi. Gerçekleştirilen süpervizyon çalışmaları sayesinde katılımcılar, karşılaştıkları vakalar üzerinden deneyim paylaşımında bulunarak uygulama süreçlerini uzman desteğiyle değerlendirme fırsatı buldu.

"Çocuklarımızın ihtiyaçlarını doğru anlamak önemli"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise proje kapsamında eğitim alan meslek elemanlarının sahaya hızlı şekilde uyum sağlamasının önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Gümrükçü, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını doğru anlayabilmek ve onlara uygun destek mekanizmaları sunabilmek, sosyal hizmet çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Sosyal hizmetlerde yenilikçi yaklaşımları destekliyor, önemsiyoruz. Oyun, çocukların kendilerini ifade etmelerinde en güçlü araçlardan biridir. Bu proje sayesinde meslek elemanlarımız çocuklarla daha etkili iletişim kurabilecek, onların duygu ve ihtiyaçlarını daha sağlıklı değerlendirebilecektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm gün süren süpervizyon çalışmasında, eğitim alan meslek elemanlarımızın sahada uygulamaya başladıkları yöntemleri değerlendirme fırsatı bulduk. Katılımcılarımızın vakalar üzerinden aktardıkları deneyimler, eğitimin uygulamaya başarıyla yansıdığını göstermiştir. Uygulama sırasında karşılaşılan ihtiyaçlar, sorular ve mesleki güçlükler uzmanlarımız tarafından ele alınmış, çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çocukların yüksek yararını esas alan bu çalışmanın ilimizde sunulan sosyal hizmetlerin niteliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, projeye destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müdürü Gümrükçü, çocukların sesini daha iyi duyan, duygularını daha doğru anlayan ve ihtiyaçlarına daha etkili yanıt veren sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayan bu örnek modelin önümüzdeki dönemde farklı çalışma alanlarında da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN