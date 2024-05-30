Çocukları sevindiren adamın cenazesi, kurucusu olduğu lunaparktan kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çocukları sevindiren adamın cenazesi, kurucusu olduğu lunaparktan kaldırıldı

Geniş Video İzle

Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen tören sonrası cenazesi, kurucusu olduğu lunaparkta toprağa verildi. Lunaparkta her gün çocuk seslerinin yankılandığı yerde bu kez hüzün ve gözyaşı vardı. Macit Etke için helallik alındıktan sonra cenazesi Kula Camii'ne götürüldü ve Sarısu Mezarlığı'nda defnedildi. Lunapark ise taziye için 7 Haziran tarihine kadar kapalı kalacak.

30.05.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukları sevindiren adamın cenazesi, kurucusu olduğu lunaparktan kaldırıldı

Lunaparkta bu kez hüzün ve gözyaşı vardı

Her gün çocuk seslerinin yankılandığı lunaparkta Macit amcaya hüzünlü veda

ANTALYA - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke, kurucusu olduğu lunaparkta düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Her gün çocuk sesleriyle yankılanan lunaparkta sessizliğin hakim olduğu törende Macit Etke için helallik alındı.

Türkiye'de Lunapark sektörünün öncülerinden olan Aktur Lunapark Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Macit Etke için kurucusu olduğu ve 1987 yılından buyana işlettiği Aktur Lunapark'ta tören düzenlendi. Törene Etke'nin eşi, çocukları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze namazı öncesi Aktur Lunapark'a getirilen Macit Etke'nin için okunan dua ve helallik alınmasının ardından cenazesi, Kula Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının sonrası Etke'nin cenazesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lunaparkın ise 7 Haziran tarihine kadar taziye için kapalı kalacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Çocuk, Yerel, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukları sevindiren adamın cenazesi, kurucusu olduğu lunaparktan kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukları sevindiren adamın cenazesi, kurucusu olduğu lunaparktan kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement