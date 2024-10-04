"Çocuklarımızın Ellerini Asla Bırakmayacağız"

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"Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin oğlu Muhammet Milcan Efe'yi evinden alarak okuluna bırakan Başkan Görgel, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanet. Onların evlatları, bizim evlatlarımız. Daima yanındayız, ellerini hiç bırakmayacağız" dedi.

Şehitlerin değerli aileleriyle çeşitli programlarda bir araya gelen, daima onlarla birlikte olan ve desteklerini eksik etmeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından hayata geçirilen "Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında, Batman İli Kozluk İlçesi Gümüşgörgü Köyü Acıtepe mevkii'nde bölücü terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin oğlu Muhammet Milcan Efe'yi makam aracıyla evinden alarak okuluna bıraktı. Okulda öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, çocuklarla bir süre sohbet etti.

"Şehitlerimizin Emaneti Baş Tacımız"

Şehitlerin emaneti olan kıymetli ailelerinin daima yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'miz tarafından düzenlenen Babamın Arkadaşı projesi kapsamında şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin emaneti olan kıymetli evladı Muhammed Milcan Efe'yi evinden alarak okulluna bıraktık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanet. Onların evlatları, bizim evlatlarımız. Şehitlerimizin emaneti baş tacımız. Daima onların yanındayız. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ