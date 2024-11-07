Çocukların Oynadığı Çakmak Samanlığı Yaktı

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Sinop'ta çakmakla oynayan çocuklar samanlığın yanmasına sebep oldu

SİNOP - Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkiinde Ekrem Demirel'e ait samanlıkta çakmakla oynayan çocuklar yangına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangın sonrası samanlık kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.