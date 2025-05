Çocukların Parkta Çıkardığı Yangın Güvenlik Kamerasında

Parkın yakılma anına dair güvenli kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan oyun parkında kimliği belirsiz kişilerce yakılma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığı'nın da bulunduğu Yaşargil Sokak'taki bir çocuk oyun parkında meydana gelmiş, iddiaya göre oyun alanında bulunan kaydırağın üst kısmında yaşı küçük bir çocuk grubu tarafından ateş yakılmıştı. Tutuşturulan kozalaklar, sonrası yükselen dumanları görenler alevler büyümeden çevredeki vatandaşlar, kontrol altına alındı. Oyun parkının yanan bölümlerinde ise maddi hasar meydana gelmişti. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde parka gelen çocukların yaktığı kozalaklar sonrası dumanların çıktığı görenler, müdahale ettiği kayda yansıyor. Güvenlik kamerasına, olayı gerçekleştirdiği düşünülen çocukların polise teslim edilmek için götürülürken, kaçmaya çalıştığı da görünüyor.