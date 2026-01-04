Çocukların videolu halı saha çağrısına Başkan Kocagöz\'den yeşil ışık

Kepez'in Habibler Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, mahallelerine top sahası yapılması için sosyal medya üzerinden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, "Mesut Amca, bize top sahası yapar mısın?" çağrısında bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Kocagöz'ün verdiği yanıt, çocukların hayallerine umut oldu.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde çocukların sosyal medya üzerinden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, yaptığı çağrı kısa sürede karşılık buldu. Habibler Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, güvenli bir top sahasına kavuşmak için önce kısa bir video çekti, ardından ebeveynleri aracılığıyla sosyal medyada taleplerini paylaştı. "Mesut Amca, bize top sahası yapar mısın? Buradan arabalar çok hızlı geçiyor." sözleriyle hem oyun alanı taleplerini hem de sokakta yaşadıkları güvenlik sorununu dile getirdiler.

Çocuklardan gelen çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Kocagöz, sosyal medya üzerinden çocuklara cevap verdi. Kocagöz, "Merhaba evlatlarım, saha istediğinizi duydum. Sizler için en uygun yeri belirlemek ve bu sahayı hayata geçirmek için en kısa sürede yanınıza geleceğim. Enerjinizi ve heyecanınızı hiç kaybetmeyin. İyi ki varsınız" diyerek çocukların top sahası istediğine yeşil ışık yaktı.

Önceki talepler yerine getirildi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, daha öncede Başköy, Düdenbaşı ve Erenköy Mahallesi'ndeki çocukların hayallerini gerçekleştirmişti. Başköy Mahallesi'nin çocukları, seçim döneminde bölgeye gelen Başkan Mesut Kocagöz'den futbol sahası istemişti. Başkan Kocagöz de sözünü tutarak, hayallerini gerçekleştirdi ve çocuklar için modern bir çim futbol sahası yaptırdı. Artık Başköy Mahallesi'nin minikleri, maçlarını toz ve çamurla kaplı toprak sahalarda değil, içinde duş alabilecekleri soyunma odası bulunan çim sahada oynuyorlar. Düdenbaşı Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Kocagöz, çocukların çim futbol sahası talebine duyarsız kalmayarak, yerine getirdi. Erenköy Mahallesi'nde de çocukların talebini geri çevirmeyerek yine çim futbol sahası ile miniklerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. - ANTALYA