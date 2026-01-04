Çocukların videolu halı saha çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çocukların videolu halı saha çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık

Çocukların videolu halı saha çağrısına Başkan Kocagöz\'den yeşil ışık
04.01.2026 13:37  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'in Habibler Mahallesi'nde çocuklar, sosyal medya üzerinden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e top sahası yapması için çağrıda bulundu. Başkan Kocagöz, çocukların taleplerine duyarsız kalmayarak, en kısa sürede sahayı hayata geçirme sözü verdi.

Kepez'in Habibler Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, mahallelerine top sahası yapılması için sosyal medya üzerinden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, "Mesut Amca, bize top sahası yapar mısın?" çağrısında bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Kocagöz'ün verdiği yanıt, çocukların hayallerine umut oldu.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde çocukların sosyal medya üzerinden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, yaptığı çağrı kısa sürede karşılık buldu. Habibler Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, güvenli bir top sahasına kavuşmak için önce kısa bir video çekti, ardından ebeveynleri aracılığıyla sosyal medyada taleplerini paylaştı. "Mesut Amca, bize top sahası yapar mısın? Buradan arabalar çok hızlı geçiyor." sözleriyle hem oyun alanı taleplerini hem de sokakta yaşadıkları güvenlik sorununu dile getirdiler.

Çocuklardan gelen çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Kocagöz, sosyal medya üzerinden çocuklara cevap verdi. Kocagöz, "Merhaba evlatlarım, saha istediğinizi duydum. Sizler için en uygun yeri belirlemek ve bu sahayı hayata geçirmek için en kısa sürede yanınıza geleceğim. Enerjinizi ve heyecanınızı hiç kaybetmeyin. İyi ki varsınız" diyerek çocukların top sahası istediğine yeşil ışık yaktı.

Önceki talepler yerine getirildi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, daha öncede Başköy, Düdenbaşı ve Erenköy Mahallesi'ndeki çocukların hayallerini gerçekleştirmişti. Başköy Mahallesi'nin çocukları, seçim döneminde bölgeye gelen Başkan Mesut Kocagöz'den futbol sahası istemişti. Başkan Kocagöz de sözünü tutarak, hayallerini gerçekleştirdi ve çocuklar için modern bir çim futbol sahası yaptırdı. Artık Başköy Mahallesi'nin minikleri, maçlarını toz ve çamurla kaplı toprak sahalarda değil, içinde duş alabilecekleri soyunma odası bulunan çim sahada oynuyorlar. Düdenbaşı Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Kocagöz, çocukların çim futbol sahası talebine duyarsız kalmayarak, yerine getirdi. Erenköy Mahallesi'nde de çocukların talebini geri çevirmeyerek yine çim futbol sahası ile miniklerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mesut Kocagöz, Sosyal Medya, Medya, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların videolu halı saha çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:42:17. #7.11#
SON DAKİKA: Çocukların videolu halı saha çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.