Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 75'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 75'inci gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katılan baba Abdulkadir ve anne Zeliha Eslek, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, oğlunun nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini HDP'den istediğini söyledi. Eslek, "Yıllardan beri oğlumuzdan hiçbir haber alamadık, evladıma sesleniyorum bir an önce dön yuvana, bitir bu hasreti. Senden rica ediyorum, Allah için geri dön" dedi. - DİYARBAKIR