Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde - Son Dakika
Üye Girişi

Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde

13.08.2022 08:17
Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 75'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 75'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 75'inci gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katılan baba Abdulkadir ve anne Zeliha Eslek, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, oğlunun nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini HDP'den istediğini söyledi. Eslek, "Yıllardan beri oğlumuzdan hiçbir haber alamadık, evladıma sesleniyorum bir an önce dön yuvana, bitir bu hasreti. Senden rica ediyorum, Allah için geri dön" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 73'üncü gününde Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 73'üncü gününde
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 08:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement