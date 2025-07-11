Çocukluk Aşkı 27 Yıl Sonra Evlilikle Taçlandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Cansu Güngördü ile Berkay Çakır, 27 yıl önce birbirlerini verdikleri sözü 27 yıl sonra imza altına alarak 'ömür boyu birlikteliğe evet' dediler. Genç çift, aşklarının 3 yaşında çocukken düğünlerinden 27 yıl önce başladığını ve çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirttiler.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan öğretmen çiftler Nilgün-Metin Güngördü'nün kızları Cansu ile yine öğretmen olan Emel-Yaşar Çakır çiftinin oğlu Berkay Çakır görkemli bir törenle dünya evine girdi. Yıllarca mesai arkadaşlığı yapan ve bugün dünür olan gelin ve damadın ebeveynleri duygusal anlar yaşarken gelin ve damadın 27 önce çocukken çektirdikleri bir fotoğraf ise herkesi şaşırttı.

"Beşik kertmesi değil ama çocukluk aşkı"

Bugün kocası olan Berkay ile deyim yerindeyse beraber büyüdüklerini ve çocukluklarından beri birbirlerine ilgi duyduklarını belirten gelin Nilgün Güngördü, "Her ikimizin anne babası öğretmen idi. ve mesai arkadaşları oldukları için sık görüşürlerdi. Bugün beyim olan Berkay benden birkaç ay evvel doğmuş. Deyim yerindeyse beraber büyüdük. Çocukken aramızda bugünlere dair o gün oldukça saf ve masum olsa da hayallerimiz vardı. 27 yıl önce birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı bugün gelinlik ve damatlıkla çektirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Çocukluk hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten damat Berkay Çakır ise "Hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Mutluyuz" diyerek dünyada tüm sevenlerin kavuşmasını diledi. - AYDIN