Son deniz feneri ustaları, rotalarını değiştirdi - Son Dakika
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Son deniz feneri ustaları, rotalarını değiştirdi

18.08.2022 01:08
Son deniz feneri ustaları, rotalarını değiştirdi

Çocukluk çağlarından bu yana ortağı İbrahim Akgün ile birlikte deniz feneri üreten Yaşar Dağlı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesleği bırakmak zorunda kaldı.

Çocukluk çağlarından bu yana ortağı İbrahim Akgün ile birlikte deniz feneri üreten Yaşar Dağlı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesleği bırakmak zorunda kaldı. 15 yıldır deniz feneri siparişi gelmediğini, ellerinde kalan ürünleri de antikacılara verdiklerini belirten Dağlı, antika eşya tamiri yapıp teraryum ve cam süs eşyaları üreterek geçimini sağlıyor.

İzmir'in son deniz feneri ustalarından biri olan Yaşar Dağlı, teknolojinin gelişmesi ile birlikte mesleğini sürdüremiyor. Ortağı İbrahim Akgün ile 51 yıl boyunca deniz feneri üretimi yapan 66 yaşındaki Dağlı, 15 yıldır tek bir sipariş bile gelmemesi nedeniyle rotasını başka bir yöne çevirdi. Ellerinde kalan son deniz fenerlerini antikacılara verdiklerini ifade eden Dağlı, Kemeraltı Çarşısı'ndaki atölyede antika eşyaların tamirini yapıyor, teraryum ve camdan süs eşyaları üretiyor. Ortağı İbrahim Akgün ise sipariş edilen ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

"Bir tek biz kaldık"

11 yaşında çırak olarak işe başladığını kaydeden Dağlı, "Ustalarımdan deniz feneri, fayton feneri yapmayı öğrendim. Yıllar geçti, 15 de çırak yetiştirdim. Bazıları öldü, bazıları işi bıraktı. Eskiden burada 15 kişi çalışırdı. Artık bir tek ben ve ortağım İbrahim kaldık. 15 senedir deniz feneri siparişi almıyoruz. Elimizde olan fenerleri de antikacılara verdik. Teknoloji gelişti, el işçiliği kalmadı. Türkiye'de de bu işi yapan kalmadı. Şimdi antika ürünleri tamir ediyoruz, teraryum yapıyoruz. Bu şekilde para kazanıyoruz. Okullarda el işçiliği konusunda ders verilmesi gerekiyor. Artık bir tane bile çırak gelmiyor. Çünkü bu işi öğrense karnını doyuramaz. Örneğin Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı var. İzmir Kemeraltı'nda da böyle bir yer olmasını isterdim" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İbrahim Akgün, Kemeraltı, Çocukluk, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son deniz feneri ustaları, rotalarını değiştirdi - Son Dakika

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