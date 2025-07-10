Çocukluk Hayali: Doğayla İç İçe Yeni Bir Hayat - Son Dakika
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Çocukluk Hayali: Doğayla İç İçe Yeni Bir Hayat

Çocukluk Hayali: Doğayla İç İçe Yeni Bir Hayat
10.07.2025 14:09
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İstanbul'dan Çankırı'ya taşınan 70 yaşındaki Veysel Elmas, doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

İstanbul'da şehir hayatından sıkılan 70 yaşındaki vatandaş, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çankırı'da doğa ile iç içe bir hayat sürüyor.

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Veysel Elmas, şehir hayatının yoğunluğundan sıkılarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Eşiyle birlikte memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesine yerleşen Elmas, müstakil bir ev satın aldı. Doğa ile iç içe bir yaşam süren Elmas, evinin bahçesinde çeşitli ürünler yetiştiriyor. Uzun yıllar boyunca şehirde yaşarken hep çocukluğundaki günlerin hayalini kurduğunu ifade eden Elmas, korona virüs pandemisinde memleketine dönmeye karar verdiğini ifade etti.

"Eşim ile birlikte toprak ile uğraşmayı, doğayı ve tabiatı seviyoruz"

13 yaşında İstanbul'a taşındığını belirten Elmas, "Çocukluk hayallerim vardı. Çankırı'da, bir bahçemiz vardı, çocukluğumda orada geçmişti. İstanbul'a göç ettikten sonra büyük şehrin apartman aralarında yaşarken hep doğayı, yeşillikleri hayal ederdim. 20 yaşıma kadar rüyalarımda Çankırı'daki bahçemize geldiğimi hatırlıyorum. Tabiat aşığıyım, doğayı çok seviyorum, toprakla uğraşmayı seviyorum. Büyük şehir hayatından sıkıldıktan sonra pandemi dönemi 2020 yılında Çankırı'ya eşim ile birlikte göç ettik. Bir bahçeli ev satın aldık. Burada bahçe ekimi işleriyle emekliliğimin tadını çıkartıyorum. Ailemiz, dostlarımız geldiği zaman burada yetiştirdiğimiz domates, biber, patlıcan, fasulye gibi burada yetiştirdiğimiz doğal ürünlerden veriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Eşim ile birlikte toprak ile uğraşmayı, doğayı ve tabiatı seviyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukluk Hayali: Doğayla İç İçe Yeni Bir Hayat - Son Dakika

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