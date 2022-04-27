Çocukluk hayalini gerçekleştiren şehit eşi, yazar oldu - Son Dakika

Çankırı'da, eşi Astsubay Yüksel Kaya'nın şehit düşmesinin çocukluk gerçekleştirerek kitap yazmaya başlayan hemşire Nigar Kaya, 3 kitap yayımladı.

Çankırı'da yaşayan hemşire Nigar Kaya, çocukluktan beri devam eden hayalini gerçekleştirerek yazar oldu. "Gölge Etmem", "Aldatırsan Aldatırım" ve "Kış Demi" ismimde 3 kitap yazan Kaya, 2004 yılında şehit düşen Astsubay Yüksel Kaya'nın hikayesini anlatacağı bir kitap yazmaya başladı. Bir yandan hemşirelik mesleğini sürdüren Kaya, bir yandan da kitap yazıyor. Eşinin şehit olmasının ardından yazdığı kitaplar sayesinde hayata tutunduğunu söyleyen Kaya, eşi Astsubay Yüksel Kaya için de bir kitap yazmaya başladığını ve kısa süre sonra bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Eşimi kaybettikten 3 yıl sonra hemşirelik mesleğime başladım"

2004 yılında eşi Yüksel Kaya'nın şehit düşmesinin ardından yazarlığa başladığını söyleyen Nigar Kaya, "Çankırı'da doğup büyüdüm. İlk, orta ve lise eğitimimi burada gördüm. Eşimin eğitimi dolayısıyla bir süre Ankara ve Erzurum'da ikamet ettim. Eşim şehit olduktan sonra Çankırı'ya döndüm ve 3 yıl sonra hemşirelik mesleğime başladım. Aslında çalışıp çalışmamak arasında kararsızdım. 3 yıl kendimi eve kapatmıştım. Hayat benim için tersine dönmüştü, gündüzleri uyuyup geceleri sabaha kadar oturuyordum. Mesleğime atandıktan sonra psikolojik olarak kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ben mesleğime aşıktım, daha mutlu hissettim kendimi" dedi.

"Şu anda hem yazarlık hem hemşirelik mesleklerimi bir arada yapıyorum"

Çocukluk hayali olan yazarlığa başlamanın kendisine huzur verdiğini ifade eden Kaya, "Mesleğimin yanında benim bir hayalim de kitap yazmaktı. Çocukluğumdan beri bunu istiyordum. On yıl önce 'Gölge Etmem'e başladım. Onu yayınevine verdikten sonra 'Aldatırsan Aldatırım'a başladım. İkisi bir anda çıktı. 'Kış Demi'nde de ilkokuldan beri yazdığım şiirleri topladım. Şu anda hem yazarlık hem hemşirelik mesleklerimi bir arada yapıyorum" diye konuştu.

"Okuyanlar dönenler oluyor, çok beğendiklerini söylüyorlar"

Yazdığı kitaplarla ilgili okurlarının yaptığı olumlu dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Kaya, "Gölge Etmem kitabım gerçek bir yaşam hikayesi, benim bir yakınıma ait. Ona beni bir vefa borcum. Ben kendi kendime senin hayatını yazacağım diye söz vermiştim. Okuyanlar dönenler oluyor, çok beğendiklerini söylüyorlar. Çok zor bir hayatı anlatıyor. Aldatırsan Aldatırım'da kadınların sesine ses olmak istedim. Seven insanların aldatılmaması gerektiğini, aldatmaması gerektiğini aldatıyor. Kitabın isminde 'sen aldatırsan ben aldatırım' gibi bir imaj oluşuyor. Ama öyle değil. Bence ders verici bir niteliği var" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI