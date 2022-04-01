Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu - Son Dakika
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Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

01.04.2022 10:30
Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cevdet Çiçek, çocukluk hayali olan tamir atölyesini gerçeğe dönüştürdü.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cevdet Çiçek, çocukluk hayali olan tamir atölyesini gerçeğe dönüştürdü.

Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri hep tamir işine meraklı olan 55 yaşındaki Cevdet Çiçek, yıllardır kazandığı parayla bir tamir atölyesi kurdu. Bu merak sayesinde iyi bir usta olduğunu söyleyen Çiçek, "Küçükken bir kızak yaptım, aletler olmadığı için taşla düzeltiyordum. Bugüne kadar ne kazancım varsa bu aletlere yatırdım. Çevre mahallelerde kırılan ve bozulan tüm makineleri ben tamir ediyorum. İşçiliğimi seviyorlar. Ustalık ise aletle olur. Şu anda elimde bulunan malzemelerin değeri 500 bin TL'dir. Yakın tarihte emekli oldum, yaşlandığın için elimdeki alet ve edevatı satmayı düşünüyorum" dedi. - VAN

Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu
Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu
Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu
Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

YORUMLAR
500
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Cevdet Çiçek, Çocukluk, Özalp, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu - Son Dakika


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