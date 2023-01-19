Çok istediği kutsal toprakları gördü, dönüş yolunda kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Çok istediği kutsal toprakları gördü, dönüş yolunda kalbine yenik düştü

19.01.2023 12:45

Çok istediği kutsal toprakları gördü, dönüş yolunda kalbine yenik düştü Kutsal topraklara giderek çok istediği Kabe'yi gören 6 çocuk annesi dönüş yolunda uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çok istediği kutsal toprakları gördü, dönüş yolunda kalbine yenik düştü

TOKAT - Kutsal topraklara giderek çok istediği Kabe'yi gören 6 çocuk annesi dönüş yolunda uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tokat'ın Sulusaray İlçesine bağlı Alanyut köyünde yaşayan Güldeste Özdemir (63), Hacca gitmek için sıra beklerken Umre'ye gitmeye karar verdi. Eşi Feyzullah ile Mekke'ye giden Özdemir, çok istediği kutsal topraklarda ibadetini yaptı. 15 günlük Umre'nin ardından yurda dönüş için 15 Ocak 2023 tarihinde uçağa binen Özdemir, Mısır semalarındaki iken rahatsızlandı. THY uçağı rotasını değiştirerek Şarm El Şeyh Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kalp kriz geçirdiği belirlenen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi ile birlikte kafile başkanı havalimanında kaldı. Umrecileri taşıyan uçak ise Ankara'ya iniş yaptı. Ailenin cenazenin memleketine getirilmesi talebi üzerine Diyanet İşler Başkanlığı devreye girdi. Cenaze, Mısır'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına gönderildi. Özdemir'in cenazesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Feyzullah Özdemir, eşinin kutsal toprakları görmeyi çok istediğini, görevini yaptıktan sonra hakkın rahmetine kavuştuğunu belirterek gözyaşı döktü.

Umre kafilesine başkanlık yapan Mustafa Tural, yaklaşık 10 yıldır Hac sırası bekleyen halasının kutsal toprakları görmeyi çok istediğini söyledi. Halasının Umre görevini tamamladıktan sonra dönüş yolunda rahatsızlandığını belirten Özdemir, "Uçağımız Cidde'den havalandıktan 50 dakika sonra rahatsızlandı. Uçak rotasını değiştirerek acil inişe geçti. Şarm El Şeyh Havalimanına iniş yaptığımız sırada vefat etti. Prosedür gereği cenaze THY'nin görevlilerine teslim edildi. Bende cenazenin yanında kaldım. Devletimiz var olsun, milletimiz sağolsun cenazemizi orada bırakmadılar. Büyükelçiliğimiz Diyanet İşler Başkanlığımız, Mekke ekip koordinasyon başkanlığımız iş birliği içinde cenazemizin ülkesine gönderilmesini sağladı. Devlet her zaman yanımızda idi. Rabbim razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çok istediği kutsal toprakları gördü, dönüş yolunda kalbine yenik düştü - Son Dakika

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