Malatya'nın Arapgir ilçesinde Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş yaptı. Çataltaş konuşmasında, "Seçimle göreve gelen muhtarlarımız kamu düzeni içerisinde etkili olduğu kadar halkımızın arasında sosyal ve ekonomik hakların aranmasında vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde yaşaması için demokratik ve eşitlik ilkesinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir" dedi.

Muhtarlar Günü kutlama programına, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Emin Onbüyük, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Yıldırım, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Cömertoğlu'ndan birliktelikle hizmet etme vurgusu

Törenden sonra muhtar heyeti, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nu makamında ziyaret etti. Muhtarlarla bir süre sohbet eden ve ilçenin genel sorun ve ihtiyaçları hakkında görüşen Başkan Cömertoğlu, demokrasinin mihenk taşı olan muhtarların gününü tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde elbirliğiyle vatandaşımıza hizmet sunulmasında kendilerine başarılar diledi. - MALATYA