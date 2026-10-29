Contship Jet'in battığı bildirildi, 18 kişi kurtarıldı; yükünde lityum iyon pil vardı - Son Dakika
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Contship Jet'in battığı bildirildi, 18 kişi kurtarıldı; yükünde lityum iyon pil vardı

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Contship Jet\'in battığı bildirildi, 18 kişi kurtarıldı; yükünde lityum iyon pil vardı
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Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısı açıklarında 3 deniz dronuyla vurulan Contship Jet'in battığı bildirildi. Gemideki 14'ü Filipinli, 4'ü Ukraynalı 18 mürettebat kurtarıldı; bazı konteynerlerde lityum iyon pil ve tehlikeli maddeler vardı, kirlilik belirtisi bulunmadı.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısı açıklarında dün 3 deniz dronuyla vurulan Yunanistan'a ait Liberya bayraklı "Contship Jet" gemisinin battığı bildirilirken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bulgaristanlı yetkililer, dün ülkenin Karadeniz kıyısı açıklarında üç deniz dronuyla düzenlenen saldırıda hasar gören Yunanistan'a ait Liberya bayraklı ve "Contship Jet" adlı konteyner gemisinin battığını bildirdi. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, gemideki konteynerlerin bazılarında lityum iyon piller, yanıcı sıvılar, gazlar ve diğer tehlikeli maddeler bulunuyordu. Donanma ekipleri, Bulgaristan'ın karasularındaki çeşitli noktalardan numuneler aldıktan sonra herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kiril Mihaylov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede görev yapan Fransız deniz devriye uçaklarının muhtemel bir saldırıya ilişkin yetkililere uyarıda bulunduğunu belirtirken, saldırıyı engelleyemediklerini kaydetti.

Saldırı anına ait görüntüler ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey yetkilileri görüntülere ilişkin değerlendirmelerinde, saldırıda kullanılan dronların Rusya'ya ait Murena-300S tipi deniz dronlarının bir varyantı olduğunu öne sürdü. Bölge ülkelerinin Karadeniz'deki denizcilik faaliyetlerini tehlikeye atmakla suçladığı Moskova yönetimi, bölgedeki son saldırılara ilişkin suçlamaları reddediyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov dün yaptığı açıklamada, konteyner gemisine Karadeniz kıyısı açıklarında saldırı düzenlendiğini belirterek, "Bir konteyner gemisi, Şabla'nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 deniz dronuyla vuruldu" demişti.

Yunanistan tarafından işletilen konteyner gemisi, İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru seyrediyordu. Gemideki 14'ü Filipinli, 4'ü Ukraynalı olmak üzere 18 mürettebatın tamamı Bulgaristan donanmasına ve sınır polisine ait gemiler tarafından kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA
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