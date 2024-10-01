Çöpçüler Kralı'ndan Dikkat Çeken Araç - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çöpçüler Kralı'ndan Dikkat Çeken Araç

Çöpçüler Kralı\'ndan Dikkat Çeken Araç

Samsun'da trafikte Kemal Sunal'ın repliği 'Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği' yazılı araç görüldü.

01.10.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filminde dillere pelesenk olan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" sözünün ve görselinin yer aldığı araç, trafikte dikkat çekti.

Kadrosunda Kemal Sunal'ın yanı sıra Şener Şen, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman ve İhsan Yüce'nin yer aldığı Çöpçüler Kralı, 1978 senesinde Zeki Ökten'in yönetmenliğinde Ertem Eğilmez'in yapımcılığında hayata girmişti. Zabıta amiri Şakir (Şener Şen) ile birlikte temizlikçilik yapan Hacer'e (Ayşen Gruda) aşık olan çöpçü Apti Şakrak'ın (Kemal Sunal) maceralarını konu alan filmde Apti'nin söylediği "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliği aradan geçen 46 seneye rağmen bugünlerde bile popülerliğini koruyor.

Hiç eskimeyen "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliği bu kez de Samsun sokaklarında seyir halinde olan Tofaş Serçe marka-model bir otomobilin arkasında görüldü. Görenlerin dikkatini çeken repliğin yanında filmin o anının fotoğrafının da yer aldığı görsel, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Otomobilin arka camında görselin altında ayrıca ünlü arabesk sanatçısı Müslüm Gürses'in "Yıllar Utansın" şarkısında yer alan "Yaşanmadan geçen yıllar utansın" sözü de yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çöpçüler Kralı, Kültür Sanat, Kemal Sunal, Edebiyat, Magazin, samsun, Sinema, trafik, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöpçüler Kralı'ndan Dikkat Çeken Araç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çöpçüler Kralı'ndan Dikkat Çeken Araç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement