Çorlu'da 5 Derslikli İlkokul İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Çorlu'da 5 Derslikli İlkokul İçin Protokol İmzalandı

Çorlu\'da 5 Derslikli İlkokul İçin Protokol İmzalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak olan 5 derslikli ilkokul ile ilgili protokol imzalandı. Protokol kapsamında, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan okul binası, bir hayırsever tarafından yaptırılarak bölgedeki derslik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak.

24.05.2024 12:56
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak olan 5 derslikli ilkokul ile ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ'da devam eden deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, Çorlu'da yıkım kararı verilen, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 3 bin 695 metrekare arsa alanı olan Türkgücü İlkokulu yerine, bir hayırsever tarafından 5 derslikli ilkokul hizmet binası yaptırılacağı açıklandı.

5 derslikli ilkokul hizmet binasının yaptırılmasına dair protokol Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ile Gelişim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay ve Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz tarafından Gelişim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait fabrikada imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından fabrikayı gezen Vali Soytürk, fabrika ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Protokol ile mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 5 derslik ve idari odalardan oluşacak olan okul binası, bağışçı tarafından yaptırılarak bölgedeki derslik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Maliye, Çorlu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorlu'da 5 Derslikli İlkokul İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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