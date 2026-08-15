Çorlu\'da Leylek Festivali

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi girişinde görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerinin yanı sıra çevredeki yapıların üzerinde, ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda leylek konakladı.

Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta sıra sıra dizildiği görüldü. Yol kenarındaki ağaçlar ve çevredeki yapılarda da çok sayıda leyleğin bulunması dikkat çekti.

Çorlu girişindeki yol, yüzlerce metre boyunca devam eden aydınlatma direkleri ve bu direklerin üzerinde konaklayan leyleklerle ilginç bir görüntü oluşturdu. Sürü halindeki leylekler, bölgeden geçen sürücülerin de dikkatini çekti.