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Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Baydarlar sapağında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden İ.G.'nin kullandığı motosiklet ile Şinasi Kurşun Caddesi 14. Sokak'tan çıkan A.Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosiklette sürücü İ.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.