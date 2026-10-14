Çorum Alaca'da ayakkabı tamircisi Hüsnü Donalı, çırak yetişmediğini dile getirdi - Son Dakika
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Çorum Alaca'da ayakkabı tamircisi Hüsnü Donalı, çırak yetişmediğini dile getirdi

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Çorum Alaca\'da ayakkabı tamircisi Hüsnü Donalı, çırak yetişmediğini dile getirdi
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Çorum'un Alaca ilçesinde 73 yaşındaki Hüsnü Donalı, yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapıyor. Gençlerin zanaata ilgisinin azaldığını belirten Donalı, çırak yetişmediğini ve her sanatın altın bilezik niteliğinde olduğunu söyledi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapan 73 yaşındaki Hüsnü Donalı, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan Hüsnü Donalı, 50 yıldır eskiyen ayakkabılara yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra 1,5 yıl çıraklık yapan Donalı, ustasının gözleri rahatsızlanınca mesleği devraldı. İlk olarak derme çatma bir tahta barakada mesleğe adım atan 4 çocuk babası usta, yıllar içinde yetiştirdiği 13 çırağıyla birlikte gece gündüz demeden çalışarak ailesinin geçimini sağladı. İlçede görev yapan diğer 4 ayakkabı tamircisinin de ustası olduğunu ifade eden Hüsnü Donalı, gelişen teknolojiye ve değişen yaşam şartlarına rağmen dükkanının kapısını her sabah ilk günkü heyecanla açıyor.

Gençlerin zanaata olan ilgisinin her geçen gün azaldığını dile getiren Donalı, çırak yetişmediğini ve öğrenilen her bir sanatın altın bilezik niteliğinde olduğunu söyledi.

"Yarım asırdır devam ediyor"

Hiç ara vermeden yarım asırdır mesleğini sürdürdüğünü belirten Donalı, "Askerden sonra bir dükkan açtım. Yarım asırdır devam ediyorum. 1,5 sene çıraklık yaptım, ustam eniştemdi. Sonra onun gözleri görmemeye başladı. Kendim dükkanımı açtım, devam ettim. Bir sene, bizim tahta baraka dediğimiz barakalarda devam ettik. Ondan sonra caminin altında dükkanımı açtım. 13 tane çırağım vardı. İkisi de oğullarım. Onlar da mesleği yapmadılar. Şu an iki tane çırağım bu mesleğe devam ediyorlar. Eskiden çok işimiz olurdu, gece gündüz çalışırdık. Ben saat 02.00'de dükkanda çalışırken bekçi gelirdi, cama vururdu, 'oğlum, sesini meydandan duydum, yeter, evine gidip istirahat et' derdi. Allah'a şükürler olsun, mesleğimden memnunum. Bu mesleği severek yaptım. Dört tane çocuğum var, Allah'ın izniyle onları yetiştirdim, hepsini evlendirdim. Ayakkabı satışını bıraktım. Zaten 10-15 sene gibi bir süre ayakkabı satışı yaptım. İşim şu anda da güzel. Evet, çırağım yok ama rahatım. İşlerim de iyi" dedi.

"Sanat altın bileziktir"

Gençlerin artık kolay işleri tercih ettiğini dile getiren Donalı, "Çocuklar büyüyor, buraya gelince onları yetiştiremiyoruz. Gelen de yok. Halbuki ben çok güzel para kazandım. Allah bereket versin. Çalışana iş var. Ama gençler herhalde hazırcılar, biraz kolay iş istiyorlar. Tamiratı yapan başka yok. Eskiden yapılmayacak gibi, bayağı yırtık ayakkabılar geliyordu. Şimdi normal yırtılmış ayakkabılar geliyor, yapıyoruz. Sanat bir başkadır. Büyükler derler ki 'sanat altın bileziktir.' Öğrensinler, gerekirse yapmasınlar. Bu, ileride lazım olan bir şey. Bu meslek bitmez. Aynı berberin işi gibi. Sakalı tıraş ediyor, yeniden geliyor. Ayakkabı da yırtılınca atacak bir durumumuz yok. Ayakkabılar biraz pahalı. Mesela 2 bin 500-3 bin liraya ayakkabı satılıyor. Herkes atıp da yeniden alamaz. Ama tamir olursa daha iyi olur. Gençlere de gelsin, tamircilik öğrensin. Bir mesleğiniz olsun, ileride yaparsınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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