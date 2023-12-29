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Çorum Alaca'da genişletilmiş güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Çorum Alaca'da genişletilmiş güvenlik toplantısı düzenlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde Alacahöyük Jandarma Karakolu'nda genişletilmiş güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Alaca Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda yeni yıl için alınması gereken güvenlik tedbirleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesi, alkollü araç kullanımını önlemek için trafik denetimlerinin artırılması konuları ele alındı.

Çorum Alaca\'da genişletilmiş güvenlik toplantısı düzenlendi
29.12.2023 - 16:54,
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Çorum'un Alaca ilçesinde genişletilmiş güvenlik toplantısı, Alacahöyük Jandarma Karakolu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Belediye Başkanı H. İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kırıkçı, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda yapılan sunumların ardından yaklaşan yeni yıl nedeniyle alınması gereken güvenlik tedbirleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesi, alkollü araç kullanımını önlemek için trafik denetimlerinin artırılması konuları görüşüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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