Çorum Alaca'da İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırladı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırladı

Çorum Alaca\'da İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırladı

Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan ayı etkinlikleri kapsamında koliler hazırladı. Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini teslim etti.

30.03.2024 18:42
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Çorum'un Alaca ilçesinde, imam hatip orta okulu öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Alaca imam hatip orta okulu öğrenci ve velileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan ayı etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede ramazan ayı dolayısıyla öğrenciler, öğretmen ve velilerinin desteği ile ramazan kolisi hazırlıklarına başladılar. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için çeşitli gıda maddelerini kolilere yerleştirerek dağıtıma hazır hale getirdiler. Daha sonra öğretmenler rehberliğinde okul idaresi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara öğrenciler tarafından yardım kolileri teslim edildi.

Alaca İmam Hatip Ortaokulu yönetiminden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Okulumuz öğrenci ve velileri ile birlikte yardım kardeşlik sloganı ile başlatmış olduğumuz faaliyetlerimiz ramazan ayı süresince devam edecektir" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, İnsan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Alaca'da İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırladı - Son Dakika

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