Çorum Alaca\'da TOKİ Konutları için yeni cami yapımı başladı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, ilçe belediyesi TOKİ konutları için cami yapımı çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre, 3. etap TOKİ konutlarının yapımı için eski belediye araç parkı ile beraber yıkımı yapılan Sanayi Camisinin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başladı. Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 3. etap TOKİ konutları için Alaca Belediyesi kendi makine parkını ve yanında bulunan cami yerini TOKİ idaresine devir etmiş ve yıkım işleri 2022 sonunda yapılmıştı. 6 Şubat 2023 depremi sonrasında TOKİ konutlarının cami ihtiyacı için belediye olarak çalışmalara başlanmış ve uzun uğraşlar sonrasında Sağlık Bakanlığına ait olan arsa belediyemiz adına tahsis edilerek cami yapım işine başlanmıştır. 12 Şubat itibari ile TOKİ Camisi için zemin etüt çalışmalarımız başlamıştır. İlçemize hayırlı olsun" denildi. - ÇORUM