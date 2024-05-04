Çorum-Ankara Scania Kavşağı'nda Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Çorum-Ankara Scania Kavşağı'nda Zincirleme Trafik Kazası

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Çorum-Ankara Scania Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyon birbirine çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

04.05.2024 10:45
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum- Ankara Scania Kavşağı'nda; 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyon zincirleme trafik kazasına karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Çorum istikametine trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Çorum-Ankara Scania Kavşağı\'nda Zincirleme Trafik Kazası
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorum-Ankara Scania Kavşağı'nda Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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