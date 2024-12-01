Çorum Belediye Başkanı'ndan Tokat Belediye Başkanı'na Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Çorum Belediye Başkanı'ndan Tokat Belediye Başkanı'na Geçmiş Olsun Mesajı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazada yaralanan toplam 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

01.12.2024 22:48
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu- Alaca karayolu Şekerhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a dönen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, makam aracı ile karıştığı trafik kazasında hafif yaralanmıştı. Kazada yaralanan toplam 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili paylaşım yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve kazada yaralanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Aşgın, "Sungurlu ilçemiz yakınlarında yaşanan trafik kazasında çalışma arkadaşları ile birlikte yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve çok şükür sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediye Başkanı'ndan Tokat Belediye Başkanı'na Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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