Çorum Belediyesi, Afşin'i unutmadı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi, Afşin'i unutmadı

Çorum Belediyesi, Afşin\'i unutmadı

Çorum Belediyesi, 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde kardeş şehir Afşin'i ziyaret etti. Depremzedelere lokum ikram eden belediye ekipleri, Miraç Kandili'ni de Afşin halkıyla birlikte kutladı.

07.02.2024 19:08  Güncelleme: 19:11
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Çorum Belediyesi, 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde kardeş şehir Afşin'i unutmadı.

Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Çorum Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gittiler. Kardeş şehir Afşin'de depremzedelerin acılarını paylaşan Çorum Belediyesi ekipleri, Miraç Kandili'ni de Afşin halkıyla birlikte idrak etti.

Depremde hayatını kaydedenler için kabristanda düzenlenen anma programına katılarak lokum ikram eden Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Afşin Ulu Cami'de de vatandaşlara lokma ve lokum ikramında bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve biz Afşin'imizden hiç uzaklaşmadık. Miraç Kandili münasebetiyle Çorum'daki hemşerilerimize ikram ettiğimiz ne varsa Afşin'deki kardeşlerimize de götürüp ikram ettik. Yüreğimizin yarısı her daim orada. Tüm Afşinli hemşerilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden ve felaketlerden korusun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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