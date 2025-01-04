Çorum Belediyesi Çağrı Merkezi 1 Yılda 157 Bin 615 Çağrı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Belediyesi Çağrı Merkezi 1 Yılda 157 Bin 615 Çağrı Aldı

Çorum Belediyesi Çağrı Merkezi 1 Yılda 157 Bin 615 Çağrı Aldı

Çorum Belediyesi'nin 2023 yılında kurulan ve 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi, 1 yıl içinde 157 bin 615 çağrıya yanıt verdi. Vatandaşların talepleri hızlı bir şekilde ilgili müdürlüklere yönlendirilerek çözüme kavuşturuldu.

04.01.2025 18:11  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezi 1 yılda 157 bin 615 kez arandı.

Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla 2023 yılında kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi 2024 yılı içerisinde 157 bin 615 çağrıya cevap verdi. Vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetlere anında cevap veren Çağrı Merkezi, taleplerin ilgili müdürlüklere yönlendirmesini ve kısa süre içerisinde cevap bulmasını sağladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yer alan çağrı merkezinin yanı sıra WhatsApp ihbar hattı da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 2019 yılında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın göreve gelmesinin ardından 2020 yılı başında faaliyetine başlayan WhatsApp ihbar hattı da Çağrı Merkezi gibi 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verirken; 2024 yılı içerisinde 51 Bin 420 mesaj aldı. Ani gelişen su kesintileri, sel, kar yağışı gibi olumsuzluklarda vatandaşlara bire bir cevap veren ve çözüm sağlayan WhatsApp ihbar hattına yıl boyunca 8 bin 330 bildirim oluşturuldu. Oluşturulan bildirimler ilgili müdürlüklere havale edilerek takibi de yine Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından yapılarak vatandaşlara bilgi akışı sağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın katıldığı mahalle buluşmalarında vatandaşlar WhatsApp hattından duydukları memnuniyeti sık sık dile getirirken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, Halkla İlişkiler Birimi, Çağrı Merkezi ve WhatsApp iletişim hattı dışında, bin 537 Çorum Belediyesi web sitesi üzerinden, 944 yüz yüze, 172 mobil başvuru, 14 açık kapı ve bin 206 CİMER başvurusu aldı.

Daha önceki yıllarda yeni doğan bebeklere yönelik hediye olarak verilen battaniye içeriği Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatlarıyla 2024 yılı içerisinde değiştirilerek bebek seti olarak dağıtılmaya başlandı. Çorum merkezde ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik verilen Hoş Geldin Bebek Seti 2024 yılı içerisinde bin 257 aileye ulaştı. Çorum Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda ekipler ailelerin evlerine giderek paketleri teslim ederken, dileyen aileler ise Gönül Kapısı'na gelerek hediyelerini teslim aldılar.Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Halkla İlişkiler Birimi saha çalışmalarında da ara vermiyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini saha çalışmalarıyla toplayan ekipler gelen talep ve sorunları anında müdürlüklere iletiyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Çağrı Merkezi 1 Yılda 157 Bin 615 Çağrı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 10 yaşındaki çocuk TikTok’taki akımın kurbanı oldu 10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
16:56 Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
22:03 ABD, Suriye’nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti
22:00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:51 Çorum’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 19:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi Çağrı Merkezi 1 Yılda 157 Bin 615 Çağrı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.