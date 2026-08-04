Çorum Belediyesi’nden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

Çorum Belediyesi, bazı kişilerin belediye başkan yardımcılarının ismini kullanarak vatandaşlardan ve işletmelerden "yardım" bahanesiyle para talep ettiğini belirterek dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak tekerlekli araç temini ve çeşitli ihtiyaçlar bahanesiyle para istenmeye çalışıldığı öğrenildi. Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Belediye Başkanımızın, başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin veya herhangi bir belediye personelimizin adını kullanarak vatandaşlarımızdan ya da iş insanlarımızdan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Belediyemiz adına yapılan hiçbir yardım, başkalarından para istenerek gerçekleştirilmemektedir. Bu tür aramalarla karşılaşan vatandaşlarımızın durumu emniyet birimlerine ihbar etmelerini önemle rica ediyoruz" denildi.