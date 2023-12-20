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Çorum Belediyesi, Filistin Destek Gecesi düzenledi - Son Dakika
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Çorum Belediyesi, Filistin Destek Gecesi düzenledi

Çorum Belediyesi'nin düzenlediği Filistin Destek Gecesi'nin ikincisi, sanatçı Aykut Kuşkaya'nın sahne aldığı bir programla gerçekleştirildi. Programa yoğun ilgi gösterildi.

Çorum Belediyesi, Filistin Destek Gecesi düzenledi
20.12.2023 - 17:19,
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Çorum Belediyesi'nin düzenlediği, Filistin Destek Gecesi'nin ikincisi gerçekleştirildi. Sanatçı Aykut Kuşkaya'nın sahne aldığı programa ilgi hayli yoğun oldu.

Çorum Belediyesi, İsrail ve Siyonizm'in Filistin'de uyguladığı katliamlara tepki göstermeye ve Filistin'e destek vermeye devam ediyor. Filistin Destek Gecesi etkinliklerinin ikincisi Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya'nın ezgileriyle katıldığı programda salonu dolduran vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Aykut Kuşkaya'nın seslendirdiği ezgilere eşlik etti.

'Zafer Müslümanların olacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın program sonrasında geceye katkı veren sanatçı Aykut Kuşkaya ve ekibine çiçek takdim etti. Filistin'de yaşanan zulümlerin Müslümanların zaferiyle son bulacağını söyleyen Başkan Aşgın "Tarih Nemrutları, Ebu Cehilleri, Firavunları değil Hz. Musa'nın, Hz. İbrahim'in, Hz. Muhammed'in zaferini yazmıştır. Şimdi Kudüs'te tarih yeniden yazılıyor. Tarih yine İsrail'in, Siyonistlerin, bebek katillerinin zaferini değil, Müslümanların, mazlumun yanında olanların, inananların zaferini yazacak. Yeter ki biz Firavunların karşısında Musa gibi, Nemrutların karşısında İbrahim gibi duralım. Allah'ın izniyle nasıl ki Kızıldeniz Firavun'a mezar olmuşsa Akdeniz de İsrail'e, Siyonizm'e mezar olacak. Zafer Müslümanların ve inananların olacak" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından, sanatçı Aykut Kuşkaya'nın seslendirdiği "Bir avuçtuk biz" ezgisine de eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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