Çorum Belediyesi Halk Ekmek, 2025'te 13,3 milyon ekmekle sofralara ulaştı
Çorum Belediyesi Halk Ekmek, 2025'te 13,3 milyon ekmekle sofralara ulaştı

12.01.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, günlük 120 bin ekmek kapasitesine ulaşarak 2025 yılı boyunca toplam 13 milyon 300 bin ekmek üreterek hizmet verdi. Sosyal yardımlaşma kartlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlandı.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 2025 yılı boyunca toplam 13 milyon 300 bin adet ekmek üreterek vatandaşların sofralarına ulaştırdı.

Günlük 60 bin ekmek kapasitesiyle üretime başlayan Çorum Belediyesi. Halk Ekmek Fabrikası'nda bugün itibarıyla tesisin günlük üretim kapasitesi 120 bin adede çıkarılırken, fiili günlük üretim 35 bin adet seviyesine ulaştı. Satış noktası sayısı 45'e, ekmek dağıtım aracı sayısı 5'e, personel sayısı ise 45'e yükseldi.

2025 yılında törenle hizmete açılan ve son teknolojiyle donatılan ikinci üretim hattı sayesinde her gün kesintisiz üretim yapan Halk Ekmek, fırınların üretim yapmadığı pazar günleri de vatandaşların ekmek ihtiyacını önemli ölçüde karşıladı.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na ekmek desteği sürdürülürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da kendileri için tanımlanan sosyal yardımlaşma kartları aracılığıyla Halk Ekmek büfelerinden ekmek temin etti.

Hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Halk Ekmek, yeni büfeler açmanın yanı sıra mevcut büfelerde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca bayat ekmeklerin israfını önlemek amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında bayat ekmek kutularının sayısı artırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Halk Ekmek, Ekonomi, Ekmek, Yerel, Son Dakika

