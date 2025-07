Çorum Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası\'nın Üretim Kapasitesini İkiye Katladı

Çorum Belediyesi, yeni kurduğu ikinci üretim hattıyla Halk Ekmek Fabrikası'nın günlük üretim kapasitesini iki katına çıkardı.

Çorum Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda yaptığı büyük bir yatırımla günlük ekmek üretim kapasitesini 60 binden 120 bine çıkardı. Yapılan modernizasyon ve yeni hat kurulumuyla fabrika, hem Çorum'un ihtiyacını karşılama hem de ihtimal afet durumlarında bölgeye destek verme gücüne ulaştı. Ekmek üretim kapasitesini ikiye katlayan fabrikanın açılışı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapılan yatırımın kent için önemine dikkat çekti.

"Günlük üretim kapasitemizi 60 binden 120 bine çıkardık"

Halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmeklerle afet bölgelerinde önemli bir ihtiyacın karşılandığına dikkat çeken Aşgın, "Ekmek, Türk milleti için son derece özel ve kıymetli bir gıdadır. Birçok ülkeye gittim, fakat Türk milleti kadar ekmeğe saygı gösteren başka bir millet görmedim. Özellikle zor ve sıkıntılı günlerde, örneğin Afşin'e kamyonlar dolusu ekmek gönderdiğimiz deprem dönemlerinde, halk ekmek fabrikamızda ürettiğimiz ekmekleri oraya sevk ederken, 'siz kusura bakmayın, fırınlarımızdan ekmeğinizi almaya devam edin, biz bu ekmekleri afet bölgesine gönderiyoruz' diyerek halkımızı bilgilendirdik. Bu süreçte önemli bir karar aldık. Ekmek üretim kapasitemizi mutlaka artırmalıyız dedik. O dönem günlük 60 bin adet ekmek üretim kapasitemiz vardı ki bu, oldukça önemli bir rakamdı. Ancak, daha büyük afetlerde, fiyat düzenlemelerinde veya sağlıklı ekmeğe erişimin sağlanması gerektiğinde bu kapasitenin yetmeyeceğini düşündük. Sadece şehrimize değil, tüm ülkemize katkı sağlayacak bir hazırlık yapmamız gerektiğine inandık. Kısa sürede iki önemli adım attık: Birincisi, yıllardır çalışan mevcut üretim hattımızda revizyon yaptık. Zamanla oluşan metal yorgunluğu gibi teknik sorunları giderdik. İkincisi ise aynı kapasitede yeni bir üretim hattı kurduk. Böylece Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası olarak günlük üretim kapasitemizi 60 binden 120 bine çıkardık. Bu hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Şu an her gün 120 bin ekmek üretmiyoruz. Çünkü biz fırıncı esnafımızın her zaman yanındayız"

Fırıncı esnafının da her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Aşgın, "Şu an her gün 120 bin ekmek üretmiyoruz. Çünkü biz fırıncı esnafımızın her zaman yanındayız. Onların ekmeğini zedeleyecek bir üretim anlayışımız yok. Ürettiğimiz halk ekmek miktarını, şehirdeki gerçek ihtiyaca göre sınırlıyoruz. Örneğin bugünlerde günlük 30-35 bin civarında ekmek üretiyoruz. Ama ihtiyaç duyulduğunda bu rakamı anında 120 bine çıkarabilecek altyapıya ve kapasiteye sahibiz. Halk ekmek sistemimizi bu noktaya taşımış olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni fabrika dualarla açıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fabrikada incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Çorum Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gram ekmek 7,50 TL'ye satılıyor. - ÇORUM