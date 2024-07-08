Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası\'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım

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Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası'nda Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan kurbanlıkların deri ve sakatatlarından elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırıldı. Deri ve sakatatların satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine kıyma dağıtımı yapıldı.

"Kurbanlarımız Çorumlu kardeşlerimize" sloganıyla başlatılan kurban bağışı kampanyasında Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağışlanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca bağışı alınan kurban derileri ve kellelerinin yanısıra Halk Et Kombinası'nda kesimi yapılan kurbanlıkların sahiplerine hijyen kurallarına uymaması ve iş akışını bozması sebebiyle teslim edilemeyen "tırnak, bağırsak, işkembe ve dalakları" ekonomik olarak değerlendirip, elde edilen geliri yine ihtiyaç sahibi aileler için taze ete dönüştürülerek dağıtımı yapıldı.

Çorum Belediyesi olarak bağışlanan kurbanlıkları Belediye Halk Et Kombinası'nda kesip Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla şehirdeki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırdıklarını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bayramdan sonra da ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Çöplü, "İş akışımız gereği burada kesim yaptığımız hayvanlardan çıkan tırnak, bağırsak, işkembe ve dalakları sahiplerine teslim edememiştik. Ancak yine onlar adına bu kısımları ekonomik olarak değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Deri ve kelle ile birlikte sakatatların satışından elde ettiğimiz gelirlerle kıyma olarak hazırladığımız yardım paketlerini 300'den fazla aileye ulaştırdık" dedi. - ÇORUM